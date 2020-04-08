Где деньги и тесты? Зараженная коронавирусом инфекционист пожаловалась Биртанову

Врач-инфекционист из Жамбылской области Толкынай Ордабаева, выполняя свою работу, заразилась коронавирусной инфекцией. На своей странице в Facebook она рассказала, как руководство больницы заставляло медиков перерабатывать, как им не предоставляли защитных средств и заставляли медперсонал шить маски, а также о том, как людям с подозрением на коронавирус не делали повторного тестирования и отпускали домой. Медик попросила министра здравоохранения Елжана Биртанова принять меры и разобраться, куда делись выделенные на борьбу с эпидемией деньги. И глава Минздрава отреагировал спустя менее двух часов.

«Администрация Меркенской ЦРБ оказывала давление и принуждала медицинский персонал шить себе маски, на работе не предоставляют маски и средства защиты. Принуждали перерабатывать. Все это привело к спаду иммунитета», - написала Ордабаева, отметив, что сама является врачом-инфекционистом Меркенского ЦРБ, но в данный момент она находится в инфекционном стационаре города Тараз и получает лечение по коронавирусной инфекцией, которой заразилась во время работы с пациентами, находящимися на карантине.

По словам медика, у контактных лиц не проводилось повторное тестирование по истечении 14 дней карантина, так как в Жамбылской области нет на это средств. Таким образом, людей приходилось «выписать без контрольного анализа на КВИ».

«На данный момент принимаю противовирусный препарат Алувия. У этого препарата много побочных эффектов. Меня разместили возле больной с коронавирусной инфекцией, тоже врач - эпидемиолог из городского СЭС». В Жамбылской области ПЦР-крови (а это самый точный анализ - V) на коронавирус не берут. ПЦР-тестов нет, ретестирование у контактных не проводится», - заявляет медик.

Более того, подчеркнула Ордабаева, управление здравоохранения Жамбылской области «скрывает факт заражения медработников».

«Вопрос, почему меня не госпитализируют в отдельный бокс и почему на момент поступления у меня и у врача-эпидемиолога не взяли ПЦР крови и мазок из носоглотки на КВИ повторно? Вопрос, где те денежные средства, выделенные УЗО Жамбылской области на СИЗ, маски, противовирусные лекарство, на врачей для премирования по категориям. Почему не проводиться ПЦР-крови на коронавирус и тест. Почему УЗО Жамбылской области скрыла факт заражения медработников? В связи с заражением КВИ на рабочем месте, почему не проводится эпидемиологическое расследование?», - задается вопросами инфекционист.

Менее чем за три часа, под постом появилось порядка 830 комментариев, в люди репостнули его 1300 раз. Следом отреагировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Прошу в срочном порядке разобраться Людмила Бюрабекова! Начать расследование в части соблюдения правил защиты медицинского работника! Держу вопрос на личном контроле!», - написал министр, обратившись к председателю комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмиле Бюрабековой, а также отметив под поручением руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Марата Жуманкулова.

Акимат Жамбылской области сообщил, что управлением здравоохранения совместно с департаментом комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг начато служебное расследование по обращению врача Центральной районной больницы Меркенского района Т. Ордабаевой, опубликованному в социальных сетях. В акимате заявили, что "на сегодняшний день медицинские работники районной больницы в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. В наличии имеются свыше 1000 медицинских одноразовых масок, многоразовых масок - 1600, одноразовых костюмов – 1200 единиц, дезинфекционных средств – 40 тысяч таблеток «Диахлора», 15 литров антисептиков. В текущем году больницей приобретены СИЗ и дезсредства на сумму 3 миллиона 468 тысяч тенге. Дополнительно планируется закуп на 6 миллионов тенге".