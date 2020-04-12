Половина из них - в Алматы
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В Казахстане выявлено еще 15 случаев коронавируса
Фото Бауыржана Жуасбаева, пресс-служба правительства Казахстана

Утром в воскресенье в Казахстане подтверждено еще 15 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, 8 случаев зарегистрировано в Алматы, 3 - в Шымкенте, 2 - в столице, по одному - в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло до 880, 10 человек скончались, 81 человек выздоровел.

Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Из них в столице – 233 случая, в Алматы – 145 случаев, в Кызылординской области – 116 случаев, в Карагандинской области - 63, в Акмолинской области – 61 случай, в Атырауской области – 59 случаев, в Жамбылской области – 46, в Шымкент – 38, в Туркестанской области – 36, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской и Алматинской областях – по 11 случаев, в Мангистауской области - 10 случаев, в Павлодарской области – 9 случаев, в Западно-Казахстанской - 8, в Восточно-Казахстанской - 6 случаев, в Костанайской области – 3.

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