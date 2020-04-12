В стране более 532 тысяч зараженных
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Трамп обещает вскоре принять решение о снятии санитарных ограничений в США
Фото АР

Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение о том, когда в стране будут сняты введенные из-за нового коронавируса санитарные ограничения, он проведет консультации с ведущими экспертами из различных отраслей. Об этом американский лидер сообщил в субботу в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

"Я довольно скоро приму решение. Мы создаем консультативный совет с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины, - сказал Трамп. - Мы примем это решение довольно скоро". Трамп подчеркнул, что он учтет "мнение многих умных людей, профессионалов, врачей, крупных предпринимателей".

Президент США 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 532 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли около 20,6 тыс. человек. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

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