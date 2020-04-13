В крупных мегаполисах мира на фоне пандемии коронавируса стал чище воздух

В крупных мегаполисах по всему миру, где жители многие годы страдали от смога, воздух очистился за месяцы карантина, пишет «Коммерсантъ» .

Так, в Дели, который давно уже является лидером среди городов мира по уровню загрязненности воздуха, показатель чистоты держится в районе 30, а после дождей опускается ниже 20 и даже доходит до 7. До вспышки коронавируса в обычные дни показатель достигал 200, а в критические поднимался до опасных для жизни 900. Вместе с тем по оценкам Всемирной организации здравоохранения, вредным для здоровья считается воздух, показатель загрязнения которого превышает 25.

Также о чистом воздухе пишут в соцсетях жители Бангкока, Пекина, Сан-Паулу, Боготы, Лос-Анджелеса и других мегаполисов, обычно находящихся в плотном смоге.

По данным швейцарской компании IQAir, в режиме реального времени оценивающей качество воздуха в разных регионах мира, сейчас самый грязный воздух в столице Непала Катманду – 165.

Между тем в условиях карантинных мер полиция разных стран мира зафиксировала снижение числа убийств, грабежей, уличных нападений, преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Например, в Чикаго, где уровень преступности считается одним из самых высоких в США, число задержаний за торговлю наркотиками снизилось в марте на 42% в сравнении с прошлым годом, а число звонков на номер экстренных служб 911 – на 30%. В Нью-Йорке сократилось в марте число убийств, грабежей, изнасилований и других преступлений на 12% в сравнении с февралем. О снижении преступности сообщает полиция в нескольких десятках штатов.

Существенно снизилось число преступлений и в Латинской Америке. В Рио-де-Жанейро количество убийств с применением оружия в марте уменьшилось на треть в сравнении с тем же периодом прошлого год, в Перу уровень преступности в марте снизился на 84%. А в Сальвадоре, одной из стран с самой печальной статистикой по убийствам, в марте их зафиксировано 65, что стало наименьшим за всю историю наблюдений.

В ЮАР количество убийств за первую неделю карантина сократилось с 326 годом ранее до 94, случаев нанесения тяжких телесных повреждений – с 2673 до 456, а изнасилований – с 700 до 101 случая.

Между тем на фоне общего снижении уровня преступности по всему миру растет число сообщений о домашнем насилии.