В Алматинской области на карантин закрыты 4 дачных массива

В Енбекшиказахском районе Алматинской области на карантин закрыты 4 дачных массива в связи с выявлением 9-ти инфицированных коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

«Контактные лица 11-го пациента, у которого был диагностирован COVID-19, были госпитализированы в провизорный госпиталь. У них тут же были взяты анализы на КВИ. В 9 случаях получены положительные результаты. По согласованию областного штаба сразу четыре дачных массива - «Алтын адам», «Коксай», «Алтын алма» и «Береке» - Енбекшиказахского района были закрыты на карантин», - сообщили в оперштабе.

По поручению акима области составлен список жильцов, которые будут обеспечены продуктовой корзиной и полным спектром необходимых услуг. Сейчас мобилизованы службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина.