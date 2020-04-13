11 новых случаев COVID-19 выявлено в Карагандинской области

К этому моменту число случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 76-ти, в стране – до 972.

По данным оперштаба, выявленные новые заболевшие - это ранее контактировавшие с больными COVID-19, и один пациент пульмонологического госпиталя. Сейчас все они изолированы в боксы с соблюдением необходимых мер противоэпидемической безопасности и проходят курс лечения.

В столице зарегистрировано 253 случая, в Алматы – 172, в Кызылординской области – 119, в Акмолинской области – 71, в Атырауской области – 59, в Жамбылской области – 46, в Туркестанской области – 43 случая, в Шымкенте – 38, в Северо-Казахстанской области – 25, в Алматинской области – 21 случай, в Актюбинской области – 11, в Павлодарской и Мангистауской областях – по 10 случаев, в Западно-Казахстанской области – 9, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Костанайской области – 3 случая.

Скончались от коронавируса в стране 10 человек, выздоровели 99.