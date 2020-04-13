Государство отказалось от проактивных социальных выплат – Нурымбетов

В министерстве труда и социальной защиты отказались от оказания проактивной услуги по выплате 42 500 тенге, так как заявки начали подавать те, кто не потерял доход. Поэтому, как сообщил в понедельник глава ведомства Биржан Нурымбетов, индивидуальные предприниматели и все, кому пришли СМС об автоматическом назначении пособия, должны на общих основаниях подать заявления через сайт электронного правительства, телеграм бот или сайт 42500.enbek.kz. Кроме того, он рассказал, будут ли делаться выплаты студентам.

«В первые дни мы хотели всем индивидуальным предпринимателям оплатить проактивно. Думали, наверное, у ИП нет проблем, пусть получат без обращения, без заявления. Но мы получили обратную связь и начали это изучать: многие начали писать в соцсетях, немного посмеиваясь: «Вот нам прислали СМС, а на самом деле я работаю, а они не знают», - рассказал Нурымбетов.

Он подчеркнул, что в Минтруда все знают, поэтому приняли решение отменить для ИП проактивное оказание данной услуги.

«Проактивно не будем назначать, за исключением тех, у кого действительно мы увидим, что доходы упали. Сейчас всем индивидуальным предпринимателям нужно подать заявление с соблюдением всех этих (действующих общих – V) правил», - заявил глава Минтруда.

Что же касается тех, у кого есть ИП, но оно приостановлено, в ведомстве совместно с налоговой сейчас прорабатывают вопрос, чтобы люди могли оперативно закрыть неработающий бизнес, оплатить ЕСП и получить соцвыплату.

Кроме того, министр рассказал, могут ли получить социальную выплату студенты.

«У нас по трудовому кодексу можно работать с 16 лет. Независимо от того, получает он стипендию или нет, мы на это смотреть не будем. Они могут работать, им никто не запрещает работать. Большинство студентов так и делают. Работают официально или подрабатывают неофициально. Поэтому для студентов такой же порядок, как и для всех. За вас платили социальные отчисления, или же вы сейчас заплатили единый совокупный платеж, как неформально занятый, значит, у вас уже есть юридическое право, поэтому вы можете подавать», - объяснил министр.