Сотая пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции в Казахстане

Сотая в Казахстане пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Женщина из числа близких контактных с раннее подтвержденным случаем поступила в инфекционный блок Многопрофильного медицинского центр столицы 22 марта, ей 82 года.

При этом у пациентки наблюдался ряд других заболеваний: двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, дыхательная недостаточность 1 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия 3 степени, идиопатическая подагра.

«После проведенного комплексного лечения сделано 2-х кратное лабораторное исследование на COVID-19 с интервалом 24 часа. Результаты отрицательные. Выписана на 23 сутки. На данный момент жалоб нет», - отметил Биртанов.