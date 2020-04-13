В Акмолинской области зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19

Зарегистрировано еще 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер, — речь идет о пациенте 1936 года рождения. Это четвертый летальный случай в Акмолинской области.

Минздрав сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:30 часов 13 апреля.

Зарегистрировано еще 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: в столице – 4, в Восточно – Казахстанской области – 1, в Северо – Казахстанской области – 1.

Один человек умер в Акмолинской области, сообщается, что пациенту было 84 года.

Всего в стране подтверждены 979 случаев регистрации COVID-19. 12 заразившихся умерло.