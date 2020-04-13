Умерший от коронавируса пять дней находился в тяжелом состоянии

Мужчина из дома престарелых, который сегодня скончался от коронавируса, на протяжении пяти последних дней находился в тяжелом состоянии, и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщил в понедельник в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов.

«13 апреля скончался мужчина 1936 года рождения - подопечный центра оказания социальных услуг. С 5 апреля пациент находился на карантине в провизорном стационаре Кокшетауской железнодорожной больницы. 9 апреля с подтвержденным диагнозом госпитализирован на лечение в инфекционное отделение Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера», - рассказал Ильясов.

По его информации, на момент поступления состояние здоровья мужчины было тяжелое, а динамике – с ухудшением. Он был сразу переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Диагноз: двусторонняя тотальная пневмония, крайне тяжелой степени тяжести, острое течение вирусной этиологии. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертония, ХОБЛ, ишемическая болезнь сердца», - также сообщил глава управления здравоохранения.

В общей сложности, по его словам, в стационарах Акмолинской области находятся 347 пациентов, в том числе, 67 - в инфекционных, 184 - в провизорном, 96 - в карантинном, на домашнем карантине 662 человека.

В Акмолинской области зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусной инфекцией, в числе которых четыре летальных исхода.