Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки

12 апреля, в ходе министерского вебинара стран - участников соглашения ОПЕК+ был достигнут консенсус в соглашении о коллективном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, а также странами, не входящими в ОПЕК+, на 9,7 млн. баррелей в сутки, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Это одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии. Казахстан поддержал консенсус в соглашении, взяв на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки.

Такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире.

Из-за пандемии COVID-19 , во всех странах резко упал спрос на нефть, так что предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи выглядит разумным и своевременным.

В случае, если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, т.к. перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти.

Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти.