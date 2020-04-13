Пик COVID-19 ожидается в конце апреля или в начале мая

Научные центры прогнозируют, что пик коронавирусной инфекции в Казахстане наступит в конце апреля или в начале мая, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Согласно прогнозам, которые нам готовят наши научные центры, пик коронавирусной инфекции мы ожидаем конец апреля либо май месяц, когда количество случаев будет больше 2 тысяч», — сказала Людмила Бюрабекова.

Напоминаем, что в конце марта министр здравоохранения Елжан Биртанов писал о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией придется на начало апреля. При этом он ожидал, что к этому моменту заболевших должно быть около 3500 человек:

«Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших. В дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии», — говорил министр.

Три дня назад, 10 апреля, ответственный секретарь министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане придется на ближайшие 1-2 недели.

Сейчас зарегистрировано 973 случая заболевания COVID-19, 12 человек умерло.