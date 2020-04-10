Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане ожидается в течение 1-2 недель – Минздрав

«За последние 4 дня мы действительно наблюдаем замедление прироста новых случаев, когда он колебался от 3 до 7%. Но нужно сказать, что пик эпидемии в стране еще не пройден, хотя в городах Нур-Султан и Алматы произошло существенное замедление за счет усиления карантинных мер, в других регионах мы видим, что есть случаи, когда эпидемия развивается. В целом же по стране мы ожидаем пик придется в течение следующих одной-двух недель», - заявила она на брифинге.

По ее информации, темп прироста заболеваемости после введения карантинных мер по стране снизился с 29 марта по 10 апреля с 24% до 7%.

«В последние несколько дней в столице и Алматы отмечается динамика снижения прироста заболеваемости. И это напрямую связано с введением ограничительных мер. Так, темп прироста заболеваемости с 4 апреля в столице снизился с 8,5% до 0,9%, а по городу Алматы – с 15 до 2,5%. С начала недели в столице и Алматы зарегистрировано всего лишь по 6 новых случаев», - подчеркнула ответсек Минздрава.