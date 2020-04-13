Четверо медиков заразились коронавирусом в Темиртау

Четыре сотрудника одной из темиртауских поликлиник заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник в пресс-службе акимата региона.

«Из 11 случаев заболевания коронавирусом, выявленных сегодня, 13 апреля, четыре приходятся на медработников. Все зараженные - сотрудники темиртауской поликлиники №2», - сообщили в акимате.

Здесь подчеркнули, что поликлиника закрыта, работу продолжит лишь кабинет экстренного приема, а в случае необходимости пациентов будут перенаправлять в другие поликлиники города.

«В здании проведут дезинфекционные работы. Все сотрудники поликлиники пройдут обследование», - заверили в пресс-службе.

Из-за закрытия поликлиники №2 жители города будут получать всю необходимую помощь в КГП «Поликлиника №1 Темиртау» и КГП «Поликлиника №4 Темиртау». Также в ближайшее время в городе заработает новая поликлиника.