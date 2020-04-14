Экономика Казахстана выросла на 2,7% по итогам I квартала

За I квартал текущего года экономика Казахстана показала рост на 2,7%, однако инфляция составила 6,4%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%. Годовая инфляция составила 6,4%», - сказал Даленов, отметив, что в базовых отраслях экономики отмечается положительный рост, за исключением транспорта и услуг по проживанию и питанию.

Например, строительство увеличилось на 11,7%, услуги связи – на 10,5%, промышленность – на 5,8%, сельское хозяйство – на 2,5%. Вместе с тем в марте текущего года по сравнению с мартом 2019 года отдельные отрасли показали снижение. Это торговля – на 3,6%, транспорт – на 4,7%, услуги по проживанию и питанию – на 12,1%, черная металлургия – на 13%. Темп роста промышленности сохранился на уровне 5,8%.

«Положительный рост отмечается в 15 регионах. Наибольший рост показали Костанайская и Акмолинская области. Вместе с тем в двух регионах зафиксировано снижение – это Кызылординская и Жамбылская области», - констатировал министр.