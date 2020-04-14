378 млрд тенге недополучил казахстанский бюджет в I квартале

Доходы республиканского бюджета в I квартале 2020 года снизились на 10,5%. Бюджет недополучил 378 млрд тенге и в основном из-за налогов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов.

«Доходы государственного бюджета исполнены на 89,9% к плану отчетного периода, республиканского – на 78,8%, местных бюджетов – на 121,4%. Темп роста доходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,2%, местных бюджетов – 133,1%. Доходы республиканского бюджета снизились на 10,5% по причине негативного влияния внешних факторов на экономику», - сообщил Смаилов.

По его словам, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн 402 млрд тенге, план не исполнен на 378 млрд тенге.

«Неисполнение сложилось в основном за счет налогов», - пояснил глава Минфина, отметив, что на это повлиял ряд факторов.

В частности, на поступление НДС на импорт негативное влияние оказало распространение эпидемии коронавируса. Только сокращение импорта из третьих стран составило $87 млн, и в связи этим – снижение налоговых поступлений от 11,4 тыс. налогоплательщиков на сумму 49,1 млрд тенге. Кроме того, за I квартал количество автотранспортных средств, прибывших из Китая, уменьшилось на 29,3%. Еще одна причина – на неисполнение по КПН повлияло снижение цен на основные экспортные позиции: по сырой нефти – на 22,1%, цинку – на 20,8%, меди – на 9,4%, алюминию – на 9,7%, свинцу – на 10,1%, феррохрому – на 11,6%. А связи со снижением предпринимательской активности план по НДС на ТВП не исполнен на сумму 132 млрд тенге.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, нами своевременно выполняются обязательства перед бизнесом. В отчетном периоде им было возвращено 193 млрд тенге. Сумма возврата НДС по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 84 млрд тенге. В уточненном республиканском бюджете, принятом 8 апреля, годовой план по доходам составил 6 трлн 414 млрд тенге. Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 134 млрд тенге и составили 759 млрд тенге. Перевыполнение сложилось в основном за счет налогов – 127 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах», - заверил Смаилов.