147 медиков в учреждении заразились коронавирусом
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Сменился главврач центральной больницы в Алматы
Фото Facebook Центральной городской клинической больницы

Главный врач центральной городской клинической больницы Алматы Алмас Кувашев подал заявление об увольнении, оно было удовлетворено, подтвердило управление общественного здравоохранения города.

«Обязанности руководителя медорганизации на сегодня исполняет Абдуллаев Марат Шадыбаевич», - говорится в сообщении управления.

В больнице на выходных была зафиксирована вспышка коронавируса – он выявлен у 147 медиков учреждения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Главный санврач города Айзат Молдагасимова заявила о том, что ответственность за заражение лежит, в том числе и на самих медицинских работниках. Они в свою очередь заявили о категорическом несогласии с этим и направили президенту страны открытое письмо с требованием защитить их от давления.

Теперь уже бывший главврач больницы Алмас Кувашев в своем посте на Facebook заявил, что к заражению медиков в клинике привело решение городского управления здравоохранения.

«Приказ УОЗ о госпитализации больных пульмонологического профиля и больных с респираторно-вирусными заболеваниями был миной замедленного действия, о чем неоднократно сообщалось в УОЗ. Все наши требования игнорировались», - заявил он.

«Мы оказываем неотложную помощь всем группам больных, в том числе и хирургическую. В сутки обращается 200-300 пациентов, а при закрытии 2 клиник города их количество кратно увеличилось. Каждый пациент приходит с 1-2 сопровождающими, вот и считайте. Учитывая высокую контагиозность вируса, каждый пациент мог принести с собой их колонию. Обследование и лечение с применением инвазивных методов подразумевает близкий контакт и несмотря на применение СИЗов (средств индивидуальной защиты - V), 100% исключить заражение невозможно. Ждать результатов анализов на короновирус не запуская в здание невозможно, и опасно для жизни больного», - написал Кувашев.

Он сообщил, что принял решение покинуть пост, посоветовавшись с семьей и близкими и поблагодарил врачей за поддержку.

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