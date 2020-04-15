Сменился главврач центральной больницы в Алматы

«Обязанности руководителя медорганизации на сегодня исполняет Абдуллаев Марат Шадыбаевич», - говорится в сообщении управления.

В больнице на выходных была зафиксирована вспышка коронавируса – он выявлен у 147 медиков учреждения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Главный санврач города Айзат Молдагасимова заявила о том, что ответственность за заражение лежит, в том числе и на самих медицинских работниках. Они в свою очередь заявили о категорическом несогласии с этим и направили президенту страны открытое письмо с требованием защитить их от давления.

Теперь уже бывший главврач больницы Алмас Кувашев в своем посте на Facebook заявил, что к заражению медиков в клинике привело решение городского управления здравоохранения.

«Приказ УОЗ о госпитализации больных пульмонологического профиля и больных с респираторно-вирусными заболеваниями был миной замедленного действия, о чем неоднократно сообщалось в УОЗ. Все наши требования игнорировались», - заявил он.

«Мы оказываем неотложную помощь всем группам больных, в том числе и хирургическую. В сутки обращается 200-300 пациентов, а при закрытии 2 клиник города их количество кратно увеличилось. Каждый пациент приходит с 1-2 сопровождающими, вот и считайте. Учитывая высокую контагиозность вируса, каждый пациент мог принести с собой их колонию. Обследование и лечение с применением инвазивных методов подразумевает близкий контакт и несмотря на применение СИЗов (средств индивидуальной защиты - V), 100% исключить заражение невозможно. Ждать результатов анализов на короновирус не запуская в здание невозможно, и опасно для жизни больного», - написал Кувашев.

Он сообщил, что принял решение покинуть пост, посоветовавшись с семьей и близкими и поблагодарил врачей за поддержку.