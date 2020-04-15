Объем услуг на рынке связи вырос на 12,8%

В связи с карантином во многих городах Казахстана в стране вырос общи объем услуг на рынке связи. Выросли показатели стримингового телевидения и видео-сервисов, увеличился трафик социальных сетей. Вместе с тем, села с малым количеством жителей до сих пор испытывают сложности с интернетом. Об этом на брифинге в среду рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков.

«На сегодняшний день общий объем услуг на рынке связи в Республике Казахстан увеличился на 12,8% по сравнению с прошлым годом. За три месяца текущего года наибольшая доля в общем объеме услуг от услуг интернет-связи составила 36,3%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 13,5%. Основные причины роста в марте – это введение чрезвычайного положения в стране, а также режим карантина во многих регионах страны», - сообщил Дарын Туяков.

По его словам, с введением в стране режима ЧП и необходимости соблюдения домашнего карантина увеличилось требование жителей к качеству интернета как в городах, так и в сельских населенных пунктах, и это в первую очередь связано с высокой нагрузкой на телекоммуникационные сети.

«Такая же ситуация складывается во всем мире, в период самоизоляции растет активность пользователей и объемы интернет-трафика в мобильных и домашних сетях, в основном это стриминговое телевидение, порядка 60%, посещают YouTube, социальные сети просматриваются, онлайн-звонки, доставка. По аналитике операторов, только в апреле 2020 года значительно вырос спрос на видео-контент, к примеру, показатели зарубежного сервиса Netflix выросли на 87%, трафик мессенджеров, телеграм и скайп вырос на на 23,8%», - также рассказал вице-министр.

Между тем, по словам Туякова, проблемы с качеством связи испытывают жители малых сел. На сегодняшний день более половины населения страны подключено к оптоволоконной инфраструктуре. В стране зарегистрировано более 34 млн мобильных устройств и 14,9 млн активных пользователей абонентских устройств сотовой связи – это те, кто пользуются смартфонами и подключены к интернету.