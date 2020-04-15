Госкомиссия утвердила перечень объектов, которые смогут работать после 20 апреля

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства в столице и Алматы, которые с 20 апреля возобновят работу при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

Так, в столице смогут работать промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники; банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи. Кроме того, до 22:00 часов будет продлена работа объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставкой.

В городе Алматы разрешат открыться промышленным предприятиям; компаниям строительной и дорожно-строительной сфер, крупным оптовым рынкам строительных материалов; нотариусам по предварительной записи, а также одно отделение ЦОН, расположенное по адресу: Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 347/1, но исключительно для обслуживания бизнеса.