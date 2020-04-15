Предприятия должны соблюдать жесткие санитарно-эпидемиологические меры
Госкомиссия утвердила перечень объектов, которые смогут работать после 20 апреля
фотография Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства в столице и Алматы, которые с 20 апреля возобновят работу при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

Так, в столице смогут работать промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники; банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи. Кроме того, до 22:00 часов будет продлена работа объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставкой.

В городе Алматы разрешат открыться промышленным предприятиям; компаниям строительной и дорожно-строительной сфер, крупным оптовым рынкам строительных материалов; нотариусам по предварительной записи, а также одно отделение ЦОН, расположенное по адресу: Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 347/1, но исключительно для обслуживания бизнеса.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
С 20 апреля будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства
Новости
В Казахстане зафиксирован рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Слова инфекциониста из Жамбылской области подтвердились – Минздрав
Новости
Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы
Новости
Госкомиссия по ЧП в понедельник рассмотрит список предприятий, которым разрешат возобновить работу
Новости
Начать постепенно возвращать к работе предприятия и МСБ в столице и Алматы поручил Токаев