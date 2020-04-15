В Карагандинской области запретят передвижение на личном автотранспорте в ночное время

В Карагандинской области с полуночи 18 апреля усилят карантинные меры, сообщает акимат региона со ссылкой на главного государственного санитарного врача Карагандинской области Каната Аскарова.

В частности, с 22 часов до 5 утра нельзя будет передвигаться на личном автотранспорте внутри карантинных зон, а в Темиртау движение собственных машин запретят полностью. Ранее аналогичные меры были приняты в Шахтинске.

«Анализ заболевших коронавирусом показывает, что установленные на период карантина запреты нарушаются: имеются факты инфицирования людей при контакте их с больными при совместном участии в массовых семейных, памятных, праздничных мероприятиях. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам - они продиктованы нынешней эпидемиологической ситуацией», - сказал Аскаров.

Передвигаться на собственных авто в пределах карантинных зон Темиртау и Шахтинска временно разрешат курьерам, доставляющим продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Жителям региона предписано полностью ограничить передвижение. Исключение сделано для проезда на работу - сотрудникам организаций, деятельность которых разрешена, покупки продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более полутора километров от места проживания, выгула собак в радиусе 500 метров, совершения банковских операций и выезда в медицинское учреждение в экстренном случае.

Все продуктовые супермаркеты, магазины и рынки должны будут работать до 22:00.

При этом в регионе приостанавливается деятельность медорганизаций, не оказывающих услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и социального медицинского страхования.

Руководителям компаний предписано перевести персонал на удалённый режим работы с сохранением заработных плат и рабочих мест, а при отсутствии возможности обеспечить удаленную работу - отправить сотрудников в оплачиваемые отпуска, либо организовать централизованную транспортировку работников от места проживания до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.