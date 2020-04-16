Они находятся в квадрате улиц Абылай хана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина
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В столице оцеплены 9 домов

Постановлением главного государственного санитарного врача столицы Саркыт Бейсеновой в квадрате улиц Абылай хана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина оцеплены 9 домов. По периметру установлены ограждающие знаки, дежурят полицейские.

На карантин взяты дома по адресам: ул. Мусрепова 4, 7, 7/1, ул. Рыскулбекова 4/1, 4/3, 16/1, 8а, ул. Мустафина 21, 21/5. Жителям запрещается выходить из дома, за исключением в близлежащие продмагазины, лекарства доставляются с заказом на дом. Силами военных на участке проводится масштабная работа по дезинфекции, сообщает акимат столицы.

Дома были взяты на карантин из-за того, что за короткий промежуток времени пациенты, у которых диагностировали коронавирус, проживали в квадрате улиц Абылай хана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина.

Всего в столице на 16 апреля карантин действует на 22 объектах: 4-объектах здравоохранения, 2-общежитиях , ГККП ЦСО «Шарапат», в ЖК по ул.Улы-Дала, 17/1, ул.38, д.10, ул.Е-10, д.2, ул.Бастобе,33, ул.Сыганак, 18/1, ул.А.Чехова, 40, ул.Мусрепова,7, ул. Рыскулбекова,8а, ул.Брусиловского,18, ул.187, д.20, ул. Иманова, 41, в домах, расположенных в квадрате улиц Абылайхана – Рыскулбекова – Мусрепова – Мустафина.

Карантин снят с автопарка №1, двух общежитий, 10 подъездов, трех медорганизаций.

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