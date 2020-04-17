В Казахстане приземлился экипаж корабля «Союз МС-15»

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» отстыковался от МКС и благополучно вернулся на Землю. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие «Сарматов» (позывной экипажа) хорошее, сообщает Роскосмос .

На борту были российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Мейр и Эндрю Морган. Пилотируемый корабль «Союз МС-15» находился в составе Международной космической станции с 25 сентября 2019 года. Скрипочка и Меир провели на МКС 205 суток, Морган — 272. Олег Скрипочка и Джессика Меир прибыли на Международную космическую станцию 25 сентября 2019 года, в свою очередь, Эндрю Морган работает на околоземной орбите с 20 июля 2019 года. Позывной экипажа был «Сарматы».

Сейчас на борту МКС работает 63-й экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

В связи с пандемией COVID-19 экипаж встречали в масках. После медобследования экипаж доставят на вертолетах на Байконур, откуда Скрипочка отправится в Москву, а Мейр и Морган - в США. Агентство ТАСС сообщило, что в связи с эпидемиологической обстановкой Олега Скрипочку доставят в профилакторий, где он будет находиться в режиме обсервации, а встреча космонавта Роскосмоса с семьей будет организована с учетом требований и правил, действующих в Московской области.