Она находится в удовлетворительном состоянии
Инфицированная COVID-19 женщина родила здорового ребенка в Алматы
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

В Алматы инфицированная коронавирусом женщина родила здорового ребенка, сообщили в пресс-службе акимата города. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, в скором времени ее переведут в инфекционный стационар.

13 апреля женщину, находившуюся на 39-ой неделе беременности госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1. Она контактировала с ранее заболевшим COVID-19, анализы показали положительный результат. 15 апреля по показаниями врачей ей сделали кесарево сечение.

"Сразу же у новорожденного взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Новорожденный совершенно здоров, сейчас он находится в детском отделении", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

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