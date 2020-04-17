Предприятиям нужно регистрировать только легковой автотранспорт
Регистрировать грузовой автотранспорт в базе для передвижения по Алматы не нужно - акимат
фото Данияра Мусирова

Предприятиям не нужно регистрировать грузовой автотранспорт в базе для передвижения по Алматы, регистрация необходима только для легкового транспорта, сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Вам нет необходимости регистрировать в данной базе грузовой и спецтранспорт, речь идет о регистрации при необходимости и соответствующей организации передвижения ваших сотрудников лишь легкового автотранспорта. Для грузовых, включая малые газели, у нас действует зеленый коридор как для прохождения постов города, так и на территории города Алматы. Мы с полной ответственностью вам это подтверждаем, позиция эта официально закрепленная протоколом штаба, все рядовые сотрудники об этом осведомлены», - пояснил он.

При этом он сообщил, что «были единичные случаи, но все они устранены». К тому же, по словам Оразалина, нет смысла лишний раз загружать базу грузовым транспортом, как и их водителями.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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