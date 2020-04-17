Главный санврач Казахстана назвала условия для снятия карантина по коронавирусу

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, когда в городах и областях республики будут снимать режим карантина. При этом сниматься он будет поэтапно, как и вводились ограничительные меры.

«Снижение вообще в целом карантинных мер предполагает постепенное снижение, то есть как мы постепенно заходили в ужесточение мер – в начале были более слабые, затем усиленные, далее мы уже перешли к жестким мерам карантина. Точно так же снижение карантина будет происходить постепенно, в зависимости от того, какое количество случаев будет регистрироваться», - сказала она на брифинге в СЦК в пятницу.

По ее информации, предварительно установлены критерии, при которых режим карантина будет ослабевать.

«Когда будет зарегистрировано не более 5% прироста, причем это должен быть стойкий прирост как минимум в течение недели. Переход на следующий уровень, то есть это уже более ослабленные меры по карантину – при 2%-ном приросте в течение также семи дней. Совсем мы уйдем с карантинных мероприятий, то есть вернемся к своей повседневной жизни только в том случае, когда у нас не будет зарегистрировано случаев среди контактных и местных случаев», - уточнила Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что при анализе распространения инфекции имеются кейсы, когда от одного больного заражаются до 80 человек, которые находились в близком контакте.

«Находясь на карантине, соседи продолжают общаться между собой, и заражать друг друга – такие кейсы у нас тоже есть. Находясь на самоизоляции и на домашнем карантине, люди продолжают общаться, соседи продолжают общаться, и у нас есть примеры, когда соседи заражают друг друга и болею уже целыми подъездами. В среднем на одного больного приходится 30 контактов. И сегодня мы видим, что 70% случаев протекают бессимптомно, а значит совершенно здоровый с виду человек, у которого отсутствуют полностью симптомы, является источником инфекции для других, то есть продолжает заражать вокруг себя всех. Соответственно меры карантина сегодня оправданы и являются единственной мерой профилактики коронавирусной инфекции», - отметила Есмагамбетова.

Она напомнила, что режим чрезвычайного положения в стране продлен до 30 апреля, а будет ли дальше продлен карантин, во многом зависит от нас самих: «От того, насколько мы будем соблюдать карантинные меры, от того, насколько мы останемся на самоизоляции и прекратим все ненужные передвижения».