В двух ИВС выявлены случаи коронавируса – Есмагамбетова

В двух изоляторах временного содержания Казахстана выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«По нашим официальным данным, на сегодня зарегистрировано два случая в изоляторах временного содержания: 10 апреля текущего года в Кызылординской области в Казалинском районе и вчера был зарегистрирован один случай в Атырауской области», - сообщила Есмагамбетова.

Она также напомнила, что 14 апреля принято новое постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому расширен перечень лиц, подлежащих тестированию. В целом это больные с подозрением на ОРВИ и пневмонию, большую группу риска представляют коллективы закрытых учреждений, поэтому «постановлением предусмотрено дополнительное обследование коллективов учреждений». Также дополнительно охвачены тестирование беременные и лица с заболеванием органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в обязательном порядке тестированием будут охвачены лица, которые работают в организациях жизнеобеспечения карантинных регионов или городов, в том числе сотрудники супермаркетов и служб доставки.