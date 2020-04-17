Заболели двое задержанных
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В двух ИВС выявлены случаи коронавируса – Есмагамбетова
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Vласть

В двух изоляторах временного содержания Казахстана выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«По нашим официальным данным, на сегодня зарегистрировано два случая в изоляторах временного содержания: 10 апреля текущего года в Кызылординской области в Казалинском районе и вчера был зарегистрирован один случай в Атырауской области», - сообщила Есмагамбетова.

Она также напомнила, что 14 апреля принято новое постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому расширен перечень лиц, подлежащих тестированию. В целом это больные с подозрением на ОРВИ и пневмонию, большую группу риска представляют коллективы закрытых учреждений, поэтому «постановлением предусмотрено дополнительное обследование коллективов учреждений». Также дополнительно охвачены тестирование беременные и лица с заболеванием органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в обязательном порядке тестированием будут охвачены лица, которые работают в организациях жизнеобеспечения карантинных регионов или городов, в том числе сотрудники супермаркетов и служб доставки.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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