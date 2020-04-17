Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 1 546

В Казахстане вечером в пятницу зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса: 34 в Алматы, по 5 - в столице и Актюбинской области, 2 - в Костанайской области, по одному - в Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 1 546, скончались 17 человек, выздоровели 347 человек.

За пятницу в стране выявлено 144 новых случая коронавируса - это новый рекордный прирост по количеству заболевших. До этого рекордными по количеству новых случаев были вторник и среда на этой неделе, когда было зарегистрировано 140 и 141 случай соответственно.

Больше всего в этот день новых случаев COVID-19 выявлено в Алматы - 78 (общее число заболевших в городе достигло 495), в столице - 20 (всего - 346), в Актюбинской и Кызылординской областях - по 9.

Всего новые случаи в пятницу были зарегистированы в 13 из 17 регионов Казахстана. В пятницу из больниц было выписано 70 выздоровевших пациентов.