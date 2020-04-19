Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 1 654

Так, в Алматы выявлено 6 новых случаев, по 4 - в Кызылординской и Павлодарской областях, по 3 случая - в столице и Атырауской области, 2 - в Жамбылской области, по одному - в Акмолинский и Карагандинской областях.

По данным оперштаба, в Кызылординской области коронавирус выявлен у троих контактировавших с ранее заболевшими. В одном случае COVID-19 выявлен у пациента с пневмонией. Всего в регионе зарегистрировано 147 случаев заражения, 21 человек выписан из больниц после выздоровления.

В Акмолинской области коронавирус выявлен у 20-летней жительницы Целиноградского района, которая была в контакте с ранее заболевшими, сообщил оперштаб. Всего в области подтверждено 82 случая коронавируса, 4 человека скончались, 16 человек выздоровели.

В Карагандинской области заболевшая - 57-летняя пациентка пульманологического центра, которая была изначально госпитализирована с пневмонией, сообщил оперштаб. Всего в регионе подтверждено 90 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 5 человек выздоровели.

В Жамбылской области коронавирус подтвержден у водителя из Павлодара, который направлялся из Кыргызстана в Алматы. Тест у него был взят при пересечении границы, сообщил оперштаб. Вторая заболевшая - жительница Тараза, которая была изначально госпитализиолвана с ОРВИ. Всего в Жамбылской области зарегистрировано 60 случаев коронавируса, 6 человек выздоровели.

В Павлодарской области заражение выявлено также среди контактных лиц: заболели двое жителей Павлодара в возрасте 25 и 32 лет и двое жителей Экибастуза в возрасте 59 и 65 лет. Всего в регионе официально зарегистрировано 22 случая заражения COVID-19, один человек скончался, один выздоровел.

В Атырауской области первым заболевшим является 36-летний местный житель, который был госпитализирован с сердечно-сосудистым заболеванием в областной кардиоцентр. "После обследования у больного была обнаружена пневмония. Согласно алгоритму был помещён в изолятор, после чего госпитализирован в инфекционный стационар", - сообщил оперштаб. Еще двое пациентов в возрасте 22 и 23 лет госпитализированы из провизорного стационара. Всего в Атырауской области официально подтверждено 79 случаев COVID-19, вылечился к этому моменту 21 человек.

Всего в Казахстане к этому моменту выявлено 1 654 случая коронавируса, 17 человек скончались, 378 человек выздоровели.

В минувший четверг вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева заявила, что Казахстан выходит на пик заболеваемости COVID-19. Ее коллеги ранее называли разные сроки достижения этого пика.