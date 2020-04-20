В Канаде стрелок, переодетый в форму полицейского, убил 16 человек

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли не менее 16 человек, в том числе сотрудник полиции. Нападавший переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.

Как сообщает Русская служба ВВС, стрельба началась в городке Портапик в субботу, и полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное число жертв нападения пока не установлено.

Подозреваемый – 51-летний мужчина по имени Гэбриел Уортман. Он не был сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на машине, напоминавшей полицейскую.

Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. В полиции считают, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия 2стали беспорядочными».

Издание DW пишет, что жертвами стрелка стали минимум 16 человек. Их тела нашли в нескольких частях провинции, в том числе в одном из жилых домов.