У скончавшихся накануне от коронавируса в Алматы пациентов был ряд сопутствующих заболеваний

Скончавшиеся накануне в Алматы от коронавирусной инфекции пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний и находились в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба акимата города.

У 62-летнего мужчины помимо инфекции были острый деструктивный панкреатит, анемия тяжелой степени и артериальная гипертония.

«Умер от остановки сердечной деятельности», - уточнили в акимате.

89-летняя женщина находилась в крайне тяжелом состоянии с сопутствующими диагнозами: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия.

Сейчас, по данным акимата, в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 436 человек с учетом пациентки из Алматинской области.

«У двоих пациентов состояние крайне тяжелое, у 6 – тяжелое, у 138 – средней степени тяжести и у остальных – удовлетворительное. Выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 84 пациента», - уточняется в информации.

В провизорных госпиталях находятся 294 человека, на карантинной изоляции – 520, на домашнем карантине – 9 764.

Все выявленные накануне случаи – это контактные лица, находившиеся на карантине в провизорных госпиталях.

По одному новому случаю заболевания коронавирусом власти пока не дали подробностей.