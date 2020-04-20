Армана Шураева освободили под подписку о невыезде

«Арман Шураев на свободе!! Мы вышли из МВД. Едем домой. Всё хорошо! Под стражу Армана не берут. Добились, чтобы его выпустили под подписку», написал Джохар Утебеков в Facebook, опубликовав фотографию с задержанным 18 апреля общественным деятелем на фоне здания полиции.

18 апреля появилась информация о том, что общественный деятель и медиа-менеджер и экс-член бывший член Национального совета общественного доверия при президенте Арман Шураев задержан по подозрению в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения и был водворен в изолятор временного содержания.

В полиции утверждают, что Шураев «неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности».