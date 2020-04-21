Порядка 300 млрд тенге могут составить операционные потери авиации Казахстана – Атамкулов

«В сфере гражданской авиации в связи с пандемией коронавируса на сегодняшний день, к сожалению, выполнение внутренних на 100% и международных на 98% авиарейсов приостановлено. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, за первый квартал текущего года сохранились положительные темпы роста по показателю пассажиропотока. Число перевезенных пассажиров за отчетный период составило 1,7 млн. человек, это на 5,2 % больше аналогичного периода 2019 года», - сказал Атамкулов.

Министр напомнил, что до момента приостановления воздушных перевозок, Казахстан имел авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам.

«Надеемся, что мы в скором времени вернемся к нормальному режиму работы, возобновим все полеты и выполним все запланированные задачи в отрасли гражданской авиации. В целом по прогнозам представителей отрасли гражданской авиации Республики Казахстан потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка 300 млрд. тенге до конца года», - сообщил он.

Кроме того, министр проинформировал, что в текущем году, в рамках реализации программы «Нурлы Жол» планируется запустить новый международный аэропорт в Туркестане и новый пассажирский терминал в Шымкенте, также начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Урджар. Кроме того, в случае выделения финансирования начнется реконструкция ещё двух взлетно-посадочных полос аэропортов в городах Усть-Каменогорск и Ушарал. А в ближайшие 5 лет предусматривается строительство 13 аэродромов.