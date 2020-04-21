В Казахстане зарегистрировано 1949 случаев COVID-19

Оперативный штаб Госкомиссии представил сводку по Казахстану на 09:35. Выявлено 97 новых случаев, больше всего их в Алматы — 62.

Зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего их в Алматы — 62, в столице — 4, в Шымкенте - 2, в Костанайской области - 4, в Жамбылской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Туркестанской области - 5, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 2, в Карагандинской области - 6.

Сообщается, что двое зараженных в Шымкенте — 41-летняя женщина и 43-летний мужчина контактировали с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Восточно-Казахстанской области коронавирусная инфекция выявлена еще у троих жителей: у 48–летнего мужчины и у 50-летней женщины, а также и у 60-летнего мужчины Абайского района. В двух случаях COVID-19 выявлен среди больных с диагнозами пневмония и ОРВИ, в одном случае при профилактическом обследовании.

Всего в республике подтверждено 1949 случаев. Больше всего заразившихся в Алматы — 668, в столице – 390 и Кызылординской области - 151,