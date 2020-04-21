Людмила Бюрабекова сменила на этом посту Камалжана Надырова
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Сменился вице-министр здравоохранения Казахстана
Фото с сайта primeminister.kz

Постановлением правительства Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Минздрава.

Камалжан Надыров занимал эту должность с марта 2019 года.

Другим постановлением правительства Людмила Бюрабекова назначена на должность вице-министра здравоохранения.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Караганде. Окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахстанский фармацевтический институт, Международную академию бизнеса. Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице им. Х.Ж. Макажанова. В разные годы была начальником управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения, зампредом комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава, начальником управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра, директором департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, начальником учебно-клинического отдела «Республиканский центр санитарной авиации» министерства здравоохранения, вице-президентом Центра медицинских технологий и информационных систем, главным инспектором, заместителем руководителя медицинского центра управления делами президента. Возглавляла комитеты фармации и контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения.

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