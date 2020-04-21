Еще десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером во вторник в Казахстане подтверждено десять новых случаев коронавируса: три в Алматы, по два - в столице, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, один - в Мангистауской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Костанайской области двое заболевших из Житикары - 39-летняя женщина и ее 4-месячный ребенок, сообщил оперштаб. В связи с закрытием на карантин больницы в Житикаре они были доставлены в Денисовскую районную больницу. Во вторник их планируется доставить в инфекционное отделение областной детской больницы.

Оперативный штаб пока не сообщил подробной информации о других новых случаях.

В течение вторника в Казахстане подтверждено уже 125 новых случаев COVID-19, чуть больше половины из них - в Алматы.

В целом с начала эпидемии в Казахстане выявлено 1 977 случаев коронавируса, 19 человек скончалось, 489 выздоровело.