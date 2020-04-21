Число случаев коронавируса в Казахстане приблизилось к 2 тысячам

Вечером во вторник в Казахстане зарегистрировано еще 18 случаев коронавируса: 6 - в Алматы, 5 - в Жамбылской области, по 2 - в Алматинской и Атырауской областях, по одному - в столице, Акмолинской и Павлодарской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Павлодарской области коронавирус подтвержден у 18-летнего жителя Экибастуза. Пути его заражения не сообщаются, а круг контактных устанавливают медики, сообщил оперативный штаб.

В Атырауской области новые заболевшие - жители областного центра 52 и 55 лет, они были госпитализированы ранее из-за контака с зараженным.

О других новых случаях штаб пока не проинформировал.

В целом за вторник в стране выявлено 143 новых заболевших, больше половины из них - в Алматы. В Шымкенте и Карагандинской области число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в этот день превысило сотню случаев в каждом. Алматы остается абсолютным лидером в стране с 678 случаями.

Во вторник еще 42 человека выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса.

Общее число случаев коронавируса в Казахстане достигло 1 995, скончались 19 человек, выздоровели 489 человек.