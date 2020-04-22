В Казахстане будет создан единый оператор жилищного строительства

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».

«Законопроект направлен на объединение трех действующих операторов жилищных программ в единого оператора жилищного строительства, а также исключение их дублирующих функций и сокращение общих административных расходов. Также предусматриваются нормы по регламентации деятельности единого оператора жилищного строительства по гарантированию ипотечных жилищных займов, предоставлению гарантий на завершение строительства многоквартирных жилых домов путем применения механизма защиты прав дольщиков, финансирование и реализацию инвестиционных проектов», - сказал депутат Сапар Ахметов.

Как ранее сообщалось, в результате объединения административные расходы операторов сократятся на 42%. Кроме того, единый оператор будет работать по принципу единого окна с местными исполнительными органами и стройкомпаниями.

«Это позволит людям принимать во внимание четкие и понятные продукты, которые позволят увеличить объем строительства и по фиксированным ценам получить жилье. Тем самым мы в рамках программы «Нурлы жер» получим единого оператора, который будет заниматься реализацией этого важного для страны проекта», - ранее говорил Ахметов.