В Италии число жертв коронавируса превысило 25 тыс., в Великобритании – 18 тыс.

В США заразились 840 476 человек, умерли – 46 611.

В Испании, которая занимает первое место в Европе и второе в мире по числу зараженных, – 208 389 заболевших и 21 717 умерших. Как сообщает Русская служба ВВС, правительство Испании рассматривает возможность смягчения карантина с середины мая, но процесс будет поэтапным и медленным. При этом уже сегодня в стране вводятся некоторые послабления: с 26 апреля детям младше 14 лет разрешат выходить на улицу в сопровождении взрослых. Строгие карантинные меры были введены в Испании 14 марта.

В Италии, которая на втором месте после США по уровню смертности от коронавируса, число заболевших достигло 187 327, а число умерших – 25 085. При том если число инфицированных в стране продолжает постепенно снижаться, то показатель смертности наоборот растет. Тем не менее власти Италии к концу недели представят план вывода страны из режима карантина. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, возвращение к нормальной жизни будет строго структурированным и согласованным с медиками и учеными. Начать послабления планируется с 4 мая.

Во Франции число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии больниц снижается почти на протяжении двух недель. В настоящий момент в реанимациях находятся 5 433 больных. Однако растет как число заболевших, так и умерших. К этому моменту в стране зарегистрировано 157 135 случаев заражения и 21 373 летальных случая.

В Германии число заболевших выросло до 150 648, умерших – до 5 315. В стране отменили традиционный Берлинский марафон, который должен был пройти в сентябре, а запрет на многолюдные собрания продлен до 24 октября.

В Великобритании заболели в целом 134 638 человек, а число жертв коронавирусуной инфекции достигло 18 151. Но в статистике смертности не учтены больные с COVID-19, умирающие у себя дома, в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа. Власти отмечают, что количество таких смертей удвоилось за последние пять дней, а значит, общее число умерших в стране намного превышает официальные цифры. Тем временем министр здравоохранения страны Мэтть Хэнкок заявляет, что в данный момент Британия находится на пике эпидемии, скоро наступит спад, однако карантин в стране будет снят только тогда, когда у правительства будет уверенность, что нет угрозы второй волны. Между тем в ряде лондонских больниц запасы средств индивидуальной защиты подходят к концу, а в некоторых и вовсе закончились. Жители города ищут средства защиты для больниц в онлайн-магазинах и в частных швейных мастерских. При этом Британия не участвует в общем соглашении ЕС по закупкам спецсредств для лечения и диагностики COVID-19: средства индивидуальной защиты для медиков, аппараты ИВЛ, оборудование для лабораторий, а также наборы тестов. В Евросоюзе констатировали, представители Великобритании принимали участие далеко не во всех обсуждениях, и заявки от них в назначенный день не поступило. Британские власти утверждают, что просто не успели подать заявку в отведенные сроки.

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло до 98 674, умерших – 2 376, в Иране насчитывается 85 996 случаев заражения и 5 391 летальный случай, в Китаев – 83 868 заразившихся и 4 636 умерших, в России – 57 999 случаев коронавируса и 513 смертей от него.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 2 135 случаев заражения, 515 человек вылечились, 19 умерли.