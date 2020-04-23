Токаев обещает реформировать систему СЭС

«Мы сейчас будем перестраивать работу министерства здравоохранения. Будут проведены соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного санитарного врача», – заявил Токаев в четверг в ходе посещения модульной инфекционной больницы на 200 мест, построенной в столице за две недели.

«Каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии. Действительно, в последние годы, в силу объективных обстоятельств, необходимого внимания развитию и поддержанию в должном состоянии системы санитарно-эпидемиологической службы не уделялось. Вы это хорошо знаете», - сказал президент медикам.

Токаев напомнил, что Казахстан «одним из первых на постсоветском пространстве принял» карантинные меры. «Я понимаю, что гражданам не совсем удобно соблюдать карантин, но другого пути нет. Во всяком случае, до конца нынешнего месяца мы будем держать этот карантин, а дальше подумаем», – сказал он.

В то же время, продолжил президент, «нужно думать и об экономическом развитии, о малом и среднем бизнесе». «Люди, которые ежедневным трудом зарабатывали себе на жизнь, конечно же, должны получить такую возможность. Об этом я скажу более подробно в своем телевизионном обращении на следующей неделе», – сообщил Токаев.

Чрезвычайное положение и карантинные меры в Казахстане действуют с середины марта. Они были продлены до 30 апреля. На этой неделе часть предприятий возобновили работу в столице и Алматы.