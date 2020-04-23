Еще 44 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером в четверг в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая коронавируса в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, в Алматы подтверждено 20 новых случаев, в Актюбинской и Жамбылской областях - по 9 случаев, в Алматинской области - 3 случая, по одному - в столице, Карагандинской и Кызылординской областях.

В Жамбылской области все девять заболевших - жители Тараза, среди них - 5-летний ребенок. Все они контактировали с ранее заболевшими, сообщил оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 88 случаев коронавируса, 31 человек выздоровел.

В Карагандинской области COVID-19 подтвержден у 33-летнего жителя Темиртау, который уже находился в провизорном госпитале на карантине, сообщил оперштаб. Всего в Карагандинской области зарегистрировано 103 случая коронавируса, 1 человек скончался, 30 человек выздоровели.

В Актюбинской области, как и утром, все новые заболевшие - вернувшиеся из России казахстанцы. Они были направлены в карантин после пересечения границы, сообщил оперштаб. В регионе за четверг выявлено сразу 16 новых заболевших - прирост за день уже составляет около 50%. Всего в Актюбинской области зарегистрировано 43 случая коронавируса, 10 человек выписаны из больниц после выздоровления.

В Кызылординской области коронавирус подтвердился у 28-летнего жителя аула Балаби Шиелийского района, который был помещен в карантин ранее в связи с контактом с заболевшим. Кызылординская область остается на третьем месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19 в стране - 159 случаев, выздоровели 46 человек.

Подробной информации о других новых случаях оперштаб пока не предоставил.

К этому моменту за четверг в стране выявлено уже 116 новых заболевших.

Накануне главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что страна проходит пик заболеваемости коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 2 251 случай коронавируса, 20 человек скончалось, 536 человек выздоровело.