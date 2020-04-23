Казахстан обновил рекордный прирост новых случаев коронавируса за день

Вечером в четверг в Казахстане подтверждено еще 38 случаев коронавируса: 12 в Актюбинской области, 10 - в Жамбылской области, 8 - в Павлодарской области, 5 - в столице, 2 - в Кызылординской области, 1 - в Алматинской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, в четверг в стране подтверждено 154 новых случая коронавируса - это рекордный прирост по количеству новых заболевших (предыдущий был показан на прошлой неделе - 144 случая). В процентном отношении прирост составил около 8% - тот же уровень, что и в течение предыдущих дней.

В четверг из больниц после выздоровления были выписаны еще 45 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 2 289 случаев коронавируса, 20 человек скончались, 560 выздоровели.

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