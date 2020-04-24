Гражданка России скончалась в столице от коронавируса

В столице Казахстана зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса – сегодня скончалась гражданка Российской Федерации, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель акима города Бахтияр Макен.

«Сегодня зарегистрирован один летальный случай. Это пациентка (в возрасте - V) 64 года. Данная пациентка является гражданкой Российской Федерации», - сообщил Макен.

По его информации, женщина была доставлена в больницу бригадой скорой медицинской помощи 15 апреля. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Пациентку поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

«Установлено наличие коронавирусной инфекции, осложненное двусторонней полисегментарной пневмонией. С момента поступления состояние пациентки - с прогрессирующим ухудшением из-за имеющихся сопутствующих заболеваний – хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет», - проинформировал замакима города, сообщив, что остановка сердца произошла сегодня в 10:40 часов.

Таким образом, на данный момент в столице от коронавирусной инфекции скончались три человека, в Казахстане – 23.