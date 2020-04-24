Она неделю жаловалась на кашель и температуру
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Умершая в Алматы женщина лечилась дома
Фотография пресс-службы Министерства здравоохранения

Акимат Алматы сообщил подробности о женщине, умершей от COVID-19. 63-летняя женщина не обращалась ко врачу и лечилась дома, диагноз COVID-19 был поставлен уже после смерти.

«Пациентка 1957 года рождения, со слов супруга в течение недели жаловалась на кашель с мокротой и на повышение температуры. К участковому врачу не обращались. Лечилась самостоятельно на дому. Вчера вечером внезапно начала задыхаться, потеряла сознание», — говорится в сообщении акимата города Алматы.

Женщина умерла до приезда бригады скорой помощи. Анализы, святые на коронавирусную инфекцию, оказались положительными.

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