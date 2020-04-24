Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 2,4 тыс.

В Казахстане вечером в пятницу выявлено еще 40 новых случаев коронавируса: 10 - в Павлодарской области, 8 - в столице, 7 - в Западно-Казахстанской области, по 4 - в Атырауской и Туркестанской областях, 3 - в Кызылординской области, 2 - в Шымкенте, по 1 случаю - в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за день в Казахстане было выявлено 127 новых заболевших - это самый низкий показатель с 19 апреля. Прирост составил около 6% - это также самое низкое значение последних дней.

Лидерами по числу новых случаев COVID-19 в пятницу стали Алматы (31 случай), Павлодарская область (18), Западно-Казахстанская область (14) и столица (13). В этот день новые случаи были выявлены в 15 из 17 регионов страны, заболевших не зарегистрировали только в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Еще в двух регионах в пятницу число подтвержденных случаев достигло сотни - в Жамбылской области (101) и Западно-Казахстанской области (100).

В пятницу из больниц было выписано после выздоровления 44 человека.

Всего в Казахстане подтверждено к этому моменту 2 416 случаев коронавируса, 25 человек скончались, 604 выздоровели.