Прекращено уголовное дело в отношении Армана Шураева

Прекращено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации в отношении общественного деятеля и медиа-менеджера Армана Шураева, который был задержан 18 апреля.

«Следователь МВД прекратил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации в отношении Армана Шураева за отсутствием состава уголовного правонарушения! Это произошло только что», — сообщил Джохар Утебеков в Facebook. Он выразил признательность личным поручителям Армана и всем, кто открыто выступил в защиту общественного деятеля:

«Я особенно благодарен тем, кто преодолел политические разногласия и все равно поддержал нас. Вы проявили мудрость и продемонстрировали единство в защите прав человека. Надеемся на прекращение ВСЕХ уголовных дел по 274-й статье УК в отношении журналистов и общественных деятелей. И конечно, желаем скорейшей свободы Альнуру Ильяшеву».

18 апреля общественный деятель и медиа-менеджер и экс-член бывший член Национального совета общественного доверия при президенте Арман Шураев задержан по подозрению в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения и был водворен в изолятор временного содержания. В полиции утверждали, что Шураев «неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности».

20 апреля Шураева выпустили под подписку о невыезде.