Страны переняли не весь опыт китайского Уханя в борьбе с коронавирусом – ВОЗ

Многие страны мира ввели режим полной изоляции, взяв за основу опыт властей в китайском городе Ухань, однако переняли его не полностью, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью австралийским газетам Sydney Morning Herald и Age.

«Мы никогда не говорили вводить режим изоляции – мы говорили следить, отслеживать, изолировать, лечить. Но во многих районах, где так быстро произошли настолько большие вспышки, правительства пошли на карантин всей страны, потому что не могли знать, где больше всего передается инфекция. Я думаю, многие страны пошли на очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что они работают», - цитирует ее РИА Новости.

Однако, отмечает Харрис, страны переняли не весь опыт китайского Уханя, где наряду с жестким карантином проводилось также «агрессивное отслеживание контактов» заразившихся, была введена «очень агрессивная изоляциz» контактировавших с зараженными людьми и велось тестирование на коронавирус в крупных масштабах. Поэтому здесь дело «не просто в том, чтобы закрыться», добавила представитель ВОЗ и подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантинные меры, должны понять, в каких районах происходит передача коронавируса и изолировать их. В конечном необходимо «отделить зараженных людей от здоровых».

Харрис также предупредила: мир еще не преодолел кризис, вспышки заболевания только начинают распространяться в Восточной Европе, и в России число случаев заражения коронавирусом начинает расти.