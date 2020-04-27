Сингапур становится самой зараженной страной Азии после Китая и Индии

В Сингапуре отмечается наибольшее число случаев коронавируса в Азии после двух самых густонаселенных стран мира – Китая и Индии. Здесь за воскресенье зарегистрирован 931 новый случай заражения, а общее число превышает 13 тыс., пишет Bloomberg .

В основном инфекция распространяется среди рабочих-мигрантов, живущих в тесных помещениях в общежитиях. Ранее считалось, что Сингапур достиг успеха в сдерживании распространения вируса. Среди граждан здесь было зарегистрировано за воскресенье только 15 новых случаев. На прошлой неделе премьер-министр Ли Сянь Лун заявлял, что на один из случаев среди мигрантов не требовал интенсивной терапии, потому что рабочие, как правило, молодые, и симптомы были слабыми.

При этом в стране, которая меньше по размеру, чем город Нью-Йорк, наблюдается один из самых низких показателей смертности от пандемии – умерли от коронавируса всего 12 человек.

На прошлой неделе город с населением около 5,7 млн человек продлил карантинные меры до 1 июня, чтобы сдержать вспышку коронавируса. Это закрытие школ, несущественных предприятий и содержание иностранных рабочих в их общежитиях.

Bloomberg также пишет, что Сингапур готовится к более резкому экономическому спаду в этом году, чем прогнозировалось, поскольку пандемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру и нарушает цепочки поставок. Министр торговли и промышленности Чан Чун Синг заявил, что город-государство «очень вероятно» увидит более резкое падение ВВП, поскольку глобальная вспышка приводит к «более серьезной проблеме», чем ожидалось месяц назад.