С 1 мая возобновится авиасообщение между столицей и Алматы



«В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации Правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы», - говорится в заявлении.

Президент объяснил это необходимостью как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом. При этом, по его мнению, важно «тщательно продумать все меры предосторожности», разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб.