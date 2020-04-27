Это необходимо для работы специалистов
С 1 мая возобновится авиасообщение между столицей и Алматы

Тамара Вааль, Vласть


С 1 мая в Казахстане возобновится авиасообщение между столицей и Алматы, сообщил в своем заявлении в понедельник, опубликованном на сайте Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев.


«В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации Правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы», - говорится в заявлении.
Президент объяснил это необходимостью как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом. При этом, по его мнению, важно «тщательно продумать все меры предосторожности», разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб.

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