Премьера скринлайф-спектакля пройдет 2 мая
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В ZOOM покажут казахстанский спектакль «Закрытая комната четыре на четыре»

2 мая состоится премьера скринлайф-спектакля «Закрытая комната четыре на четыре» по пьесе казахстанского драматурга Ольги Малышевой. Действие пьесы разворачивается в приложении Zoom.

«Четыре героя, четыре темы для разговора, 40 минут времени (это знакомый всем лимит, установленный для одной конференции в Zoom) – у «Закрытой комнаты четыре на четыре» нет физических и географических границ, но есть другие законы и рамки», —говорится в описании нового проекта.

Ольга Малышева написала пьесу после первой недели карантина, текст стал ее реакцией на ситуацию: «Это не запись и не монтаж видео, не адаптация театра на сцене под онлайн-показ – это по-настоящему живая работа актеров в том контексте, в котором мы существуем сейчас. Это история, которая случается онлайн, и поставлена она может быть только в формате скринлайф, то есть на экране, ее невозможно и бессмысленно переносить на театральную сцену. Специфика этого проекта в том, что нам с артистами перед премьерой приходится решать большое количество технических задач, их даже больше, чем творческих».

В спектакле заняты актеры театров двух городов – Алматы и Бишкека: Ольга Щетинина (театр «Место Д»), Александра Качанова (ТЮЗ имени Сац), Куантай Абдимади (театр ARTиШОК) и Роман Жуков (русский театр драмы имени Лермонтова).

Премьера спектакля состоится 2 мая в 19:30. Билет стоит 1000 тенге. Зритель получит доступ к закрытой ссылке, где в указанное время начнется показ.

Проект создан при поддержке билетного оператора Тикетон и театра ARTиШОК. Автор афиши – Антон Болкунов.

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