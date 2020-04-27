Еще 272 человека вывезут из США, Польши и Израиля
Свыше 6 тысяч граждан Казахстана эвакуируют из России
Фото Жанары Каримовой

Из России планируют эвакуировать свыше 6 тысяч граждан Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге в понедельник. 272 человека будут вывезены из США, Польши и Израиля.

«На сегодняшний день за границей пребывает 175 тысяч граждан Республики Казахстан. Многие из них изъявляют желание вернуться на Родину. Глава государства отметил, что никого на произвол судьбы наша страна не бросит. Всех, кто хочет вернуться - мы эвакуируем», - заявил он.

«Как вам известно, в некоторых, даже высокоразвитых странах, иностранцам отказывают в лечении и аннулируют медицинские страховки. Мы будем эвакуировать 179 граждан из США - это студенты и школьники, из Польши - 65 граждан, из Израиля - 28 человек. Из России в течение мая планируется эвакуировать свыше 6 000 граждан. Прорабатывается вопрос возвращения граждан и из других стран», - сообщил Абаев.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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